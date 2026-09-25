Manisa merkezli 12 ilde yatırım ve fon dolandırıcılığında 16 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Manisa merkezli 12 ilde, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı