Manisa merkezli 12 ilde yatırım ve fon dolandırıcılığında 16 kişi tutuklandı

Manisa merkezli 12 ilde yatırım ve fon dolandırıcılığında 16 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa merkezli 12 ilde yatırım ve fon dolandırıcılığı yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Manisa merkezli 12 ilde, 'yatırım ve fon dolandırıcılığı' yaptığı belirlenen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı