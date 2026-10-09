Haberler

Manisa Kula'da evi yanan 56 yaşındaki kişi, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde evinde yangın çıkan 56 yaşındaki kişi, olay yerine geldiğinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yangında evde bulunan 5 kişilik ailesi tahliye edilirken, olay yerinde inceleme yapıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde evi yanan 56 yaşındaki kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Balcı'nın 5 kişilik ailesi ise hızlıca tahliye edildi.

Olay esnasında dışarıda olan Balcı, evinin önüne geldiğinde yangını fark etti.

Bu sırada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Balcı'nın, bir süre önce belediyeden emekli olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Okan Buruk'u korkutan gelişme! Futbolcularını tek tek uyardı

"Yapmayın, istemiyorum" diyerek bütün takımı uyardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da kepenk indiren esnaftan çarpıcı veda: Alacaklılar, öbür dünyada görüşelim

Kepenk indiren esnafın alacaklılarına mesajı bomba

Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

Bir dargın bir barışık olduğu isme övgüler yağdırdı

Güreş maçında akılalmaz olay! Hakemi kaldırıp yere vurarak öldürdü

Akılalmaz olay! Kaldırıp yere vurarak öldürdü
Kavga eden akrabalarını ayırmak isteyen polis memuru canından oldu

Kavga eden akrabalarını ayırmak için araya giren polis canından oldu

Acun Ilıcalı Türk yıldızın peşinde! Çuvalla parayı verip alacak

Para var huzur var! Milli kalecimizi de alıyor
New York’ta ICE dehşeti! 5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu

5 yaşındaki çocuğunun gözü önünde vuruldu
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Türk futbolunda tarihi gün! Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor