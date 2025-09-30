Manisa Kent Konseyleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Manisa Kent Konseyi'nin öncülüğünde, Akhisar, Yunusemre, Şehzadeler, Soma ve Turgutlu kent konseylerinin katılımıyla "İlçe Kent Konseyleri İstişare Toplantısı" Akhisar'da gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıya kent konseyi başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterler katıldı.

Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele, kamu kurumlarıyla iş birliği, kent konseylerinin ilçelerde yaygınlaştırılması ve çalışma gruplarının etkinleştirilmesi konuları ele alındı.

Manisa Kent Konseyi Başkanı Hakkı Bayraktar, "Kent Konseyleri olarak iklim değişikliği, çevre kirliliği ve su sorunlarına ortak akılla çözüm bulmak için projeler üretmeliyiz. Kurulmayan ilçelerde de konseylerin hayata geçirilmesi için destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından katılımcılar, Thyateira Antik Kenti'ni ziyaret etti.