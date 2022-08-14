Manisa haberleri! Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Manisa bölgesinden gelen habere göre MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otele düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan istihbarat üzerine dün, bir otele uyuşturucu operasyonu düzenledi. Otelde bir odada yapılan aramada 101 gram metamfetamin, 3,86 gram esrar, 5 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci Turgutlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa haberleri! Manisa'da otele düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.