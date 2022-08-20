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Manisa haberi | Özgür Özel: "Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir"

Manisa haberi | Özgür Özel: 'Bu Fiyatı Manisa Kabul Etmiyor. 27 TL Üzüm Üreticisine ve Manisa'ya Hakarettir'

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Manisa gelişmesine göre CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa’da 27 lira olarak açıkladığı kurum üzüm fiyatına; “Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir” tepkisini gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da 27 lira olarak açıkladığı kurum üzüm fiyatına; "Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir" tepkisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde kuru üzüm taban fiyatını 27 TL olarak açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yeni üzüm fiyatına, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile tepki gösterdi. Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üzümcünün '2 doların altında fiyat açıklayacaksa Manisa'ya boşuna gelmesin' dediği Tayyip Erdoğan, 1,5 doların bile altında bir fiyat açıklamıştır. Bu fiyatı Manisa kabul etmiyor. 27 TL üzüm üreticisine ve Manisa'ya hakarettir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel Manisa Güncel Haberler

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