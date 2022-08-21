Manisa haberi | Manisa'da ticari taksi ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Manisa haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Aydın Sevimli (41) idaresindeki 45 T 0126 plakalı ticari taksi, 2. Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesinde Hazarbey Özcan'ı kullandığı 06 AP 2203 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü ile yolcular Cennet Benli (39) ve Bekir A. (5) Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Manisa Aydın Güncel Haberler

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