Darbedilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tanımadığı kişi tarafından darbedilen 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tanımadığı kişi tarafından darbedilen 16 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Alınan bilgiye göre 1. Anafartalar Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda kaykay yapan kişi, Ç.B'nin (16) üzerine kaykayını sürmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, Ç.B'yi saçlarından sürükleyerek darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ç.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Atatürk Caddesi Manisa Güncel Haberler

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