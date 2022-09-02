Manisa gündem haberleri | Salihli'de DEAŞ'ın operasyonunda 1 gözaltı
Güncel Haberler
Manisa gündem haberi | MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütün 'selefilik- tekfircilik' ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği ileri sürülen Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda örgütün 'selefilik- tekfircilik' ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği ileri sürülen Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin DEAŞ terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik bugün saat 14: 30 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün 'selefilik- tekfircilik' ideolojisi doğrultusunda eğitimler verdiği ileri sürülen Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli Ö.K.'nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.