Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa gündem haberleri: Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama

Güncel Haberler

Manisa gündem haberleri: Manisa'da tarlada gömülü 6 kilo esrara 1 tutuklama

Manisa haber... MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlada gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlada gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i ise tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Balıkesir Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Akhisar'daki ortak istihbari çalışmalarda, yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine Sazyoba Mahallesi'nde tarlaya baskın yaptı. Narkotik köpeğinin de kullanıldığı aramada, tarlada farklı bölgelerde, satışa hazır halde ve poşetler içinde toprağa gömülü 6 kilo kubar esrar ele geçirildi. Tarla sahipleri A.A. ve E.A., gözaltına alındı. E.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, A.A. ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Hisarcık Akhisar Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title