Manisa Demirci'de Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle enginar yetiştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile enginar yetiştirildi.

Çiftçi Mustafa Kula'nın, 5 dönümlük tarlasında Bakanlığın tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yüzde 75 hibe desteği ile yetiştirdiği enginarların hasadına başlandı.

İlçede ilk olduğu belirtilen enginarların hasadına Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Erkan Kara da katıldı.

Kaymakam Kaya, çiftçi Kula'yı tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Kara da ilçe tarımına yeni bir ürün kazandırıldığını ifade ederek, "Demirci'miz her geçen gün tarım üretiminde ivmeyi yükseltiyor. Hükümetimiz bu anlamda çiftçimize üretim aşamasında her türlü desteği sağlıyor." dedi.