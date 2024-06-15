Manisa Demirci'de Açık Hava Yaz Sineması Başladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, açık hava yaz sineması uygulaması başlatıldı.

Demirci Belediyesi tarafından organize edilen açık hava sinema etkinlikleri, ilçe merkezinde bulunan parklarda gerçekleştiriliyor.

Huriye- Hasan Akdemir Parkındaki ilk etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yeşilçam filmlerini izleyenlere belediye tarafından mısır ikramı yapıldı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada "Yaz akşamlarında daha keyifli ve güzel vakit geçirilmesi için açık hava yaz sineması etkinliğine başladık. Yaz boyunca faaliyetimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.