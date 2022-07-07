Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Serkan Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'daki 'yol verme' kavgasına 8 tutuklama

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'yol verme' tartışması sonrası çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu tutuklandı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde 'yol verme' tartışması sonrası çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu tutuklandı.

Kemiklidere Mahallesi'nde, önceki gün saat 19.30 sıralarında, D.C. (64) ile yabancı uyruklu M.E.S. (26), M.E.S. (28) ve A.M. (24) arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan D.C. (60), T.B. (24), M.Y. (23) ve C.B. (20), ambulanslarla Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan T.B., ilk müdahale sonrası Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer 3 yaralı da tedavilerinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri de sopa ve kazmaların kullanıldığı kavgaya karışan 8 yabancı uyrukluyu gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel

Saruhanlı Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title