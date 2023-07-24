Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınının kara dumanları İzmir'den görüldü. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise havadan müdahale ediyor. Yangın devam ederken dumanlar İzmir'e taşındı.

Manisa'daki yangının kara dumanları İzmir'den görüldü

İZMİR - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınının kara dumanları İzmir'den görüldü.

Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına, Manisa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı 39 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri karadan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 10 uçak ve 19 helikopter havadan müdahale ediyor.

Dumanlar İzmir'den görüldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 7 saattir devam ederken çok sayıda ekip yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale gerçekleştiriyor. Yangından dolayı yükselen kara dumanlar ise rüzgarın etkisiyle İzmir'e taşınırken, gökyüzünü dumanlar ile kaplandı.