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Salihli'de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Salihli'de feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen Ferit Erdoğdu (46) yönetimindeki 38 EP 412 plakalı yolcu otobüsü, Mersinli Mahallesi yakınlarında aynı güzergahta ilerleyen Mehmet Işık (46) yönetimindeki 54 VD 057 plakalı iş makinesi yüklü kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Mehmet Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü Ferit Erdoğdu ile 6 yolcu ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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