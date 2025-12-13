Haberler

Manisa'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Güncelleme:
Alaşehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Fahri Namber, bir kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

K.Ç. (55) idaresindeki 06 FV 1998 plakalı kamyon, Kemaliye Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Fahri Namber'e (66) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Namber'in cansız bedeni, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
