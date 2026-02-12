Haberler

Manisa'da Ağlayan Kaya-Spil Dağı Milli Parkı yolu trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ağlayan Kaya mevkisinden Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşımı sağlayan yol, etkili yağışlar sonrası çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı. Belediye, sürücüleri ve yayaları alternatif yolları kullanmaları konusunda uyardı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Ağlayan Kaya mevkisinden Spil Dağı Milli Parkı'na ulaşımı sağlayan yol, çökme riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, bölgede etkili olan yağışların ardından yolun kaldırım zemininde çökme oluştu.

Belediye ekiplerinin yaptığı kontrolde, zemin altında meydana gelen boşalmanın yolun ana gövdesi ile sürücü ve yayaların güvenliğini tehdit edecek boyuta ulaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine yol, olası toprak kayması ve yeni bir çökme riskine karşı tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Yolun ikinci bir duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı belirtilerek, sürücü ve yayalardan emniyet şeritlerine uymaları ve alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
