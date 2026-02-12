Manisa'da YEDAM danışanlarından el sanatları sergisi
Manisa'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanların hazırladığı el sanatları sergisi, bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu ürünleri kamuoyuyla paylaşma amacı taşıyor.
Bağımlılıklara dikkati çekmek ve danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu üretimleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Millet Çarşısı'nda açılan sergide, el sanatları ürünleri yer aldı.
Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, açılışta yaptığı konuşmada YEDAM'ın kentte hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
