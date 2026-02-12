Haberler

Manisa'da YEDAM danışanlarından el sanatları sergisi

Manisa'da YEDAM danışanlarından el sanatları sergisi
Güncelleme:
Manisa'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanların hazırladığı el sanatları sergisi, bağımlılıklara dikkat çekmek amacıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergi, danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu ürünleri kamuoyuyla paylaşma amacı taşıyor.

Manisa'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) destek alan danışanlar tarafından hazırlanan el sanatları sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bağımlılıklara dikkati çekmek ve danışanların rehabilitasyon sürecinde ortaya koyduğu üretimleri kamuoyuyla paylaşmak amacıyla Millet Çarşısı'nda açılan sergide, el sanatları ürünleri yer aldı.

Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, açılışta yaptığı konuşmada YEDAM'ın kentte hizmetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Haberler.com
