Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında adli işlem başlatıldı.

Manisa'da yapılan aramada 75 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Manisa'nın Kula ilçesinde bir araçta yapılan aramada yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir araçta narkotik köpekle arama yaptı.

Yaklaşık 75 bin kaçak sigaranın ele geçirildiği araçtaki U.M. hakkında adli işlem başlatıldı.