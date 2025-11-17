Haberler

Manisa'da Yangında Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Manisa'da Yangında Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Güncelleme:
Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında, Osman Kahraman'a ait bir müstakil ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, ahırdaki büyükbaş hayvanlar mahalleli tarafından tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev kullanılamaz hale geldi.

Güveli Mahallesi'ndeki Osman Kahraman'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar mahalleli tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle fenalık geçiren ev sahibi Kahraman'ın eşi Azize Kahraman mahalle sakinleri tarafından sakinleştirildi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay - Güncel
Haberler.com
500
