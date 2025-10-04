Haberler

Manisa'da Yangın: İkinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Erol Sırçak'a ait evin ikinci katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren mücadele ile söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Girelli Mahallesinde bugün saat 14.00 sıralarında, Erol Sırçak'a ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevler üst katı kısa sürede tamamen sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında ikinci kat kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.

Haber: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),

