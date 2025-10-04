Manisa'da Yangın: İkinci Kat Kullanılamaz Hale Geldi

MANİSA 'nın Alaşehir ilçesinde Erol Sırçak' ait evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürüldü.

Girelli Mahallesinde bugün saat 14.00 sıralarında, Erol Sırçak'a ait iki katlı evin üst katında yangın çıktı. Alevler üst katı kısa sürede tamamen sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Yangında ikinci kat kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırıldığı bildirildi.

Haber: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa),