Manisa'da bir kişi evinde ölü bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 54 yaşında yalnız yaşayan Durmuş Yüksel, evinde ölü bulundu. Yakınlarının endişesi sonrası yapılan ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sakarya Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın son katında yalnız yaşayan Durmuş Yüksel'e (54) ulaşamayan yakınları evine gitti.
Zili çalan yakınları, Yüksel'den cevap alamayınca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, Yüksel'i hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yüksel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yüksel'in cenazesi, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.