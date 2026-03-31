Selendi'de sağanak nedeniyle çöken yolda çalışmalar sürüyor
Manisa'nın Selendi ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle Selendi-Kula arasında çökme meydana geldi. Yol trafiğe kapatıldı ve onarım çalışmaları sürüyor.
Selendi-Kula arasındaki eski yolun Yukarıtefen Mahallesi yol ayrımı ile Aşağıtefen Mahallesi arasında kalan bölümünde dün çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekiplerinin bölgedeki onarım çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Yılmaz Tuna