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Manisa'da Üzümp bağında Cinayet: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

Manisa'da Üzümp bağında Cinayet: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama
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Manisa'nın Salihli ilçesinde İzzet Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olay yerinde çeşitli silahlar ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde İzzet Doğan'ın (61) üzüm bağında öldürülmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Olay, dün saat 02.00 sıralarında ilçenin Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan İzzet Doğan'dan bir süredir haber alamayan yakınları bağ evine gitti. Doğan'ı kanlar içerisinde yerde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede bir adet boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada İzzet Doğan'ın öldürülmesiyle ilgisi olabileceği değerlendirilen S.G. (63), E.G. (33) ve İ.E.'nin evlerinde ve olayda kullandığı tespit edilen bir otomobilde arama yapıldı. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 1 kurusıkı tabanca şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kasatura, 27 kurusıkı tabanca fişeği, 4 bıçak, 6 7,65 tabanca fişeği, 10 çakı ve 121 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerden İ.E. olayın gerçekleştiği mahallede, S.G. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki evinde, E.G. ise Azerbaycan'ın Bakü şehrine gitmek üzereyken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Sorgulamalarında şüphelilerin, İzzet Doğan ile aralarında husumet olduğu öğrenildi. İşlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.G. ve E.G. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzzet Doğan Salihli Cinayet Manisa

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