Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Gözaltına Alındı
Salihli ilçesinde yapılan operasyonda 18 yaşındaki B.U.'nun kullandığı motosiklette 1622 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle B.U'nun (18) kullandığı motosikleti durdurdu.
Yapılan aramada 1622 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.