Alaşehir'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir şüpheli, mahkeme kararıyla tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda 85 sentetik ecza ele geçirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda 2 adres ile 3 otomobilde arama yaptı.

Aramalarda 85 sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

