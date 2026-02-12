Haberler

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli tutuklandı

Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. 14 bin 870 sentetik ecza hap ve 9,67 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı.

Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu çerçevede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 14 bin 870 sentetik ecza hap, 9,67 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
