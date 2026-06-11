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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama
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Manisa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

MANİSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik hap, 1 kilo 907 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİkram Türk:

iyi bir adım ama söyleyim size bu operasyonlar düzenli mi yapılıyo yoksa ara ara mı yapılıyo çünkü böyle bir kerelik şeyler pek anlam ifade etmiyo asıl mesele devamlı ve tutarlı bir mücadelenin olması gerektiğini düşünüyorum

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Haber YorumlarıTimur Kral:

ya 21 tutuklama hoş güzel de bunların çoğu zaten fakir insanlar yani geçim derdinden giriyo bu işe başı kalın ağalar ne zaman yakalanıyo merak ettim

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Haber YorumlarıErsagun Kılıçarslan:

allah bu belayı ülkeden uzaklaştırsın uyuşturucu çok tehlikeli bi şey gençlerimiz mahvoluo da devlet buna karşı ciddi mücadele veriyo işte böyle operasyonlar yapılmalı tabii ki

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