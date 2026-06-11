Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama

MANİSA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 3 bin 32 sentetik hap, 1 kilo 907 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 506,39 gram metamfetamin, 3,9 gram esrar ile 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı