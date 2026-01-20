Manisa'da 11 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet K. tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan ekiplerin aramasında, 11 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli Mehmet K., gözaltına alındı. Mehmet K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.