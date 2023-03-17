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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Kasım 2022 tarihinde Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 14 Kilo 150 gram eroininin, 10 şüphelisi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 10 Kasım 2022 tarihinde Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen 14 Kilo 150 gram eroininin, 10 şüphelisi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Kasım 2022 tarihinde Avşar mahallesinde çuval içerisinde 14 Kilo 150 gram eroin ele geçirdi. Olayın şüphelilerini yakalamak için harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan 5 aylık takibin ardından 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler dün hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden M.Ç, S.T ve H.K tutuklandı, A.G adlı şüpheli adli kontrol şartıyla, S.Y, R.O, H.A, D.Ç, O.Y. ve S.T ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Güncel

Hisarcık Turgutlu Jandarma Manisa Güncel Haberler

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