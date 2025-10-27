Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, uyuşturucuyu bir kişiden aldığını itiraf etti ve bu kişi tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik takibe alınan bir şüpheliyi yakalandı.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, uyuşturucuyu S.E'den aldığını itiraf edip serbest bırakıldı.
Bu kapsamda ekiplerce yakalanan S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel