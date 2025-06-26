Manisa'da Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, şüpheli bir otomobilde 102 sentetik ecza hapı ele geçirerek O.K. ve V.K. isimli iki şüpheliyi tutukladı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Çınar Sokak'ta devriye görevi yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 102 sentetik ecza hapı ele geçirildi, araçtaki O.K. ve V.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel