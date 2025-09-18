Manisa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada 97 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Baklacı Mahallesi'ndeki uygulama sırasında şüphelendikleri D.C. (20) ve Ü.K'yi (19) durdurdu.
Üzerlerinde 97 sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel