Manisa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Manisa'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından yapılan uygulamada 97 sentetik ecza hapı ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Baklacı Mahallesi'ndeki uygulama sırasında şüphelendikleri D.C. (20) ve Ü.K'yi (19) durdurdu.

Üzerlerinde 97 sentetik ecza hapı ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
