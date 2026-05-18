Manisa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağda zemin düzeltme çalışması yapan 80 yaşındaki Mehmet S.'nin kullandığı traktör devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Dindarlı Mahallesi'ndeki bağda zemin düzeltme çalışması yapan Mehmet S'nin (80) kullandığı 45 H 7413 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yapılan kontrolde sürücü Mehmet S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktör sürücüsünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Sarıhan