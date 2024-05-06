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Manisa'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Ahmet Usta'nın kullandığı motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Ağır yaralanan Usta, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Usta'nın (40) kullandığı 45 YE 618 plakalı motosiklet, Dayıoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Ağır yaralanan Usta, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Usta'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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