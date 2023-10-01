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Manisa'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde trafik ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada traktörün sürücüsü A.R.Y. ve yolcu olarak bulunan L.Y. ile otomobilin sürücüsü Ö.M. ve A.P. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.