Manisa'da otomobil, yayaya ve TIR'a çarptı; 1'i ağır 3 yaralı

Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin yayaya ve ardından TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin, önce yayaya sonra TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu Derbent Mahallesi yakınında meydana geldi. İzmir yönüne seyreden Samet T. (20) yönetimindeki 45 ACS 884 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen yayaya, ardından da İsa S. idaresindeki 35 BMT 052 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Efe B. (18) ve yaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan iki yaralı, itfaiye erlerince çıkarıldı. 3 yaralı, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobilin çarptığı yayanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
