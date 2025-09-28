Haberler

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü Ali Gül hayatını kaybetti, araçtaki bir yolcu ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Ali Gül hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gül (21) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Gül'ün hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan M.B.'nin (19) ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Yaralanan M.B., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

4 maçlık serüveni sona erdi
MasterChef'te Mehmet Şef'in üzerine yürüyen Çağatay'ın akıbeti belli oldu

Mehmet Şef'i dövmeye kalkan yarışmacının akıbeti belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.