Haberler

Toprak kayması nedeniyle kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu trafiğe açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle kapanan İzmir-İstanbul Otoyolu, 6 saatlik çalışmaların ardından yeniden çift yönlü trafiğe açıldı.

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılan İzmir- İstanbul Otoyolu, 6 saat süren çalışmanın ardından yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Manisa'nın Saruhanlı ilçesi gişelerine 5 kilometre mesafede, saat 01.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan sırasında tonlarca ağırlığındaki toprak yığını kara yoluna akarak, İstanbul istikametindeki 3 şeridin kapanmasına yol açtı. Toprak kayması sırasında 2 çekici de zarar gördü.

İZMİR TARAFI DA KAPANDI

Toprak kaymasının devam etmesi ve karşı şeritlere ( İzmir istikametine) taşması neticesinde tedbir amaçlı Saruhanlı gişelerinden İzmir istikameti de trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde kalan araçların emniyetli şekilde tahliyeleri sağlandı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. 6 saat süren çalışmanın ardından yolun her iki istikameti de saat 07.00 itibarıyla tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Örgüt resmen dağıldı! İşte 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı

Örgüt resmen dağıldı! İşte teslim olan teröristlerin sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor

Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı

Bir hafta sonra muhtar fark etti, film gibi operasyon başladı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi