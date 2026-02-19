Toprak kayması nedeniyle kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu trafiğe açıldı

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle iki yönlü ulaşıma kapatılan İzmir- İstanbul Otoyolu, 6 saat süren çalışmanın ardından yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu İstanbul istikameti Manisa'nın Saruhanlı ilçesi gişelerine 5 kilometre mesafede, saat 01.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Heyelan sırasında tonlarca ağırlığındaki toprak yığını kara yoluna akarak, İstanbul istikametindeki 3 şeridin kapanmasına yol açtı. Toprak kayması sırasında 2 çekici de zarar gördü.

İZMİR TARAFI DA KAPANDI

Toprak kaymasının devam etmesi ve karşı şeritlere ( İzmir istikametine) taşması neticesinde tedbir amaçlı Saruhanlı gişelerinden İzmir istikameti de trafiğe kapatıldı. Yol üzerinde kalan araçların emniyetli şekilde tahliyeleri sağlandı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için bölgeye sevk edilen iş makineleri ile temizlik çalışması başlatıldı. 6 saat süren çalışmanın ardından yolun her iki istikameti de saat 07.00 itibarıyla tekrar trafiğe açıldı.

