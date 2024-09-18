Manisa'da Tırla Çarpışan Hafif Ticari Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın sürücüsü Hasan Beşer hayatını kaybederken, aracın içinde bulunan İsmail Çelik ağır yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Manisa'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi, beraberindeki kişi ağır yaralandı.
Hasan Beşer'in (58) kullandığı 35 BCV 796 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Uşak kara yolu Kovukdere mevkisinde Mehmet Kaya idaresindeki 63 AGC 126 plakalı tırla çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Beşer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Hafif ticari araçtaki görme engelli İsmail Çelik (59) itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa konuldu.
Salihli Devlet Hastanesine götürülen Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Beşer'in cesedi, Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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