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Manisa'da tıra arkadan çarpan pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Manisa'da tıra arkadan çarpan pikaptaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Manisa'nın Kula ilçesinde pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde pikabın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.K. (22) yönetimindeki 34 MIY 971 plakalı pikap, İzmir-Uşak kara yolunun Sandal Mahallesi yakınlarında, P.G.'nin (42) kullandığı 45 AKZ 154 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, pikabın sürücüsü S.K. ile araçta bulunan Ramazan Oslu (20), A.A. (18), M.Ü. (21) ve Ö.Y. (22), sıkıştıkları araçtan ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Oslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 4 kişi, Kula Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere sevk edildi.

Tır sürücüsü P.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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