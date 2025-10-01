Manisa'da TIR ile Çarpışan Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Hüsnü Sevinç (76), ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitiren Sevinç, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, 29 Eylül Pazartesi günü İzmir-Ankara kara yolu Değirmen Kavşağı'nda meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden O.A.'nın kullandığı 06 SFE 02 plakalı TIR ile Hüsnü Sevinç İdaresindeki 45 RH 824 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör hurdaya dönerken, sürücüsü ağır yaralandı. TIR şoförü O.A., kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan 5 çocuk babası traktör sürücüsü Sevinç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen traktör sürücüsü Sevinç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sevinç'in yakınlarına teslim edilen cenazesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Hz. Hamza Camii'nde kılınan namazın ardından Caferbey Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Emre SAÇLI / SALİHLİ, (Manisa),