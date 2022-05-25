Manisa'da tefecilik operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı - Haberler

Manisa'da tefecilik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Salihli ve Akhisar ilçelerinde tefeciliğe yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 25 fişek, 2 ruhsatsız tüfeK ile 47 kartuş, borçlu kişilere ait 9 doldurulmuş senet, çok sayıda çek koçanı, başka kişilere ait tapu senetleri ve kimlik fotokopisi, alacak bilgilerinin yer aldığı not defteri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.