Haberler

Manisa'da Tartışma Sonrası Evi Ateşe Veren Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşiyle yaşanan tartışmanın ardından evini ateşe veren Muzaffer P, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangında evde hasar oluştu.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde eşiyle tartışan kişi, evini ateşe verdi.

Sakarya Mahallesi Uzun Yol Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Muzaffer P. ile eşi Kader P. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Kader P, kocasından şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

Bunu öğrenen Muzaffer P, dairedeki bir odaya kendini kilitleyip evi ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı odanın kapısını kırarak Muzaffer P'yi dışarı çıkardı.

Dumandan etkilenen Muzaffer P. ile 2 komşusu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Muzaffer P'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler

Tarihi zirvede Trump'tan veliaht prense bomba sözler
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Kira karşılığı kaldığı odada cinsel istismara uğradı

"Evliyim" yalanıyla oda kiraladığı genç kızın hayatını kararttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.