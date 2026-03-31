Tanker, yağmur suyu tahliye kanalına devrildi: 1'i ağır, 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen tankerde sıkışan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına devrilen tankerde sıkışan 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Ortabağ mevkisinde meydana geldi. Özcan Buhurcu'nun (44), kontrolünü kaybettiği 35 BNK 964 plakalı tanker, yol kenarındaki yağmur suyu tahliye kanalına devrildi. Kazada Özcan Buhurcu ile yanındaki Ruziye Buhurcu (34) ve Feride Güneş (67) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak, Selendi ve Kula itfaiyeleri, sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan 3 yaralı, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Güneş'in durumunun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolu Uşak istikametine trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN / MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
