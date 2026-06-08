Manisa'da, 60 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

MANİSA'da polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, hakkında çeşitli suçlardan toplam 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.K. (45) yakalandı. 2'si kasten öldürme olmak üzere çok sayıda suçtan aranan şüpheli, gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, Akmescit Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda, şüphe üzerine bir taksiyi durdurdu. Taksideki müşteri A.K.'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda cezaevi firari olduğu ve hakkında 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Polisin incelemeyi derinleştirmesi sonucu A.K.'nin 2 kasten öldürme, 2 kasten yaralama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun'a muhalefet ile 'firar' suçlarından arandığı, hakkında toplamda 60 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı