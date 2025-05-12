Manisa'da Takla Atan Kamyonette Sürücü Yaralandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde saman yüklü bir kamyonet refüje çarparak takla attı. Kazada yaralanan sürücü Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarparak takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
C.P.K'nin kullandığı 45 ZB 901 plakalı saman yüklü kamyonet, Barış Mahallesi'nde kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı.
Kaza nedeniyle saman balyaları yola savruldu.
Yaralanan sürücü Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın ve saman balyalarının yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.