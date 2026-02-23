Haberler

Manisa'da Sülüklü Göl yolunda toprak kayması; yol ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Manisa'nın Sülüklü Göl yolunda meydana gelen toprak kayması sonucu yolun 30 metrelik kısmı çöktü. Yetkililer, yolu güvenli hale getirmek için kapattı ve uyarı levhaları yerleştirdi. Ekipler, bölgede çalışmalarına devam ediyor.

MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı sınırlarındaki Sülüklü Göl'e ulaşımı sağlayan yolda toprak kayması meydana geldi. Bir bölümü çöken yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, ekipler çalışma başlattı.

Olay, 1517 rakımlı Spil Dağı eteklerinde, yaklaşık 600 metre rakımdaki Sülüklü Göl yolunda meydana geldi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından Şehzadeler ilçesi Sancaklıçeşmebaşı Mahallesi ile Sülüklü Göl arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi. Yolun yaklaşık 30 metrelik bölümü çöktü. Yetkililer, olası risklere karşı uyarı levhaları yerleştirip yolu ulaşıma kapattı. Mahallenin üst kesimlerinde yaşayanların, araçlarını güvenli noktalara bırakıp ulaşımlarını yaya olarak sağladıkları öğrenildi. Ekiplerin çalışma yaptığı bölge, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
