Manisa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Urganlı Mahallesi'nde G.Z (48) yönetimindeki 16 UAN 64 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.Z (64), yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerce Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Otomobil, Turgutlu, Urganlı, Manisa, Güncel, Haberler

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