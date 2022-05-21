Manisa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler

Manisa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Urganlı Mahallesi'nde G.Z (48) yönetimindeki 16 UAN 64 plakalı otomobil, sulama kanalına düştü.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.Z (64), yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerce Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel