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Manisa'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Beylikli Mahallesi'nde Ahmet Ali İmir (54) idaresindeki 45 SC 5244 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kanaldan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İmir'in cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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