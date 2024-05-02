Manisa'da su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı. AFAD, itfaiye ve Demirci Belediyesi sokak hayvanları koruma görevlileri tarafından yapılan çalışma sonucunda köpek sağ salim kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, ekiplerce kurtarıldı.
Çarıklar Mahallesindeki su kuyusuna köpek düştüğü ihbarı üzerine Afad, itfaiye ve Demirci Belediyesi sokak hayvanları koruma görevlileri çalışma başlattı.
Halat yardımıyla yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyuya inen AFAD görevlisi, köpeği yukarıya çıkardı.
Köpek, sağlık durumunun kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.